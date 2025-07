ETSU announces spring 2025 dean’s list Published 11:22 am Friday, July 11, 2025

East Tennessee State University has released the dean’s list for spring 2025, recognizing outstanding undergraduate students who earned a GPA of 3.5 or higher.

To qualify, students must have completed at least 12 credit hours (excluding repeats, incompletes, audits and pass/fail courses) with no grade lower than a B-minus. Students from ETSU Bill Gatton College of Pharmacy must successfully complete a minimum of 12 hours and earn a grade-point average of at least 3.5 with no grade below a B-minus.

Local students making the dean’s list include: Franklin Acosta, Elizabethton; James L. Anspaugh, Elizabethton; Sarah A. Arnold, Butler; Hannah K. Askew, Elizabethton; Marina Bailey, Hampton; Aubrie Baird, Mountain City; Lori Barnard, Elizabethton; Charles M. Barnhill, Mountain City; Alexria G. Bell, Elizabethton; Nicholas E. Berkeley, Elizabethton; Leanna M. Bewley, Elizabethton; Kendall M. Birchfield, Elizabethton; Heather M. Blevins, Elizabethton; Ethan H. Bower, Mountain City; Charles K. Bowers, Elizabethton; Daniel R. Bowers, Elizabethton; Chloe Bradley, Hampton; Lydia M. Bradley, Elizabethton; Emma L. Brewer, Elizabethton; Gracelyn E. Buchanan, Hampton; Kaitlyn A. Buckett, Elizabethton; Austin J. Birchfield, Elizabethton; Dominic A. Burleson, Elizabethton; Luke B. Campbell, Elizabethton; David L. Carpenter, Hampton; Seth Carter, Elizabethton; Megan L. Charde, Hampton; Colby A. Chausse, Roan Mountain; Samuel Christensen, Hampton; Benicia S. Clements, Elizabethton; Destiny B. Cole, Elizabethton; Emma G. Coleman, Watauga; Emily N. Collins, Elizabethton; Dalton A. Cook, Roan Mountain; Jacob R. Coron, Butler; Kira M. Cox, Elizabethton; Kevin H. Crow, Elizabethton; Hayden J. Culbert, Elizabethton; Cheyenne O. Fair, Elizabethton; Jillian R. Faust, Elizabethton; Gracie D. Freeman, Roan Mountain; Kayla N. Fuller, Hampton; Macy Fulmer, Elizabethton; Elizabeth A. Fulton, Elizabethton; Colby R. Garland, Elizabethton; Jessica H. Goldstein, Elizabethton; Maggie R. Gouge, Roan Mountain; Lannie G. Greene, Mountain City; Preston W. Greer, Mountain City; Morgan G. Guinn, Elizabethton; Whitney Guinn, Hampton; Korbin M. Hale, Elizabethton; Rebekah L. Hardin, Elizabethton; Abigail N. Harrison, Elizabethton; April D. Harrald, Elizabethton; Catherine E. Heaton, Elizabethton; Christopher J. Helle, Hampton; Nevaeh Henson, Elizabethton; Jaylin L. Hill, Hampton; Jonah I. Hilmon, Roan Mountain; Alexis T. Holmes, Elizabethton; Dana Holsclaw, Elizabethton; Clay K. Hopland, Elizabethton; Ethan W. Horton, Elizabethton; Holston E. Howard, Elizabethton; Adam L. Hughes, Elizabethton; Samuel A. Hyder, Elizabethton; Maely Ingram, Elizabethton; Farah James, Elizabethton; Julian C. Jaynes, Elizabethton; Megan L. Johnson, Roan Mountain; Kaeli M. Judah, Elizabethton; Alexandra M. Keller, Elizabethton; Mackenzie B. Keller, Elizabethton; Caleb B. Kent, Watauga; Kiarra P. Kerr, Elizabethton; Caroline Lamb, Elizabethton; Tsegereda S. Lamb, Elizabethton; Jayden R. Laroche, Elizabethton; Avery L. Leonard, Elizabethton; Autumn R. Lewis, Mountain City; Christian F. Libbe, Elizabethton; Laci L. Lipford, Elizabethton; Alexis M. Lopez, Elizabethton; Maddox B. Lucas, Elizabethton; Seth K. Lucas, Elizabethton; Emma L. Markland, Elizabethton; Skyler L. Markland, Elizabethton; Zachary P. Marley, Elizabethton; Scott G. Mash, Elizabethton; Marlee C. Mathena, Elizabethton; Bonnie J. Matthews, Elizabethton; Andrew C. May, Elizabethton; Rylie D. McClain, Hampton; Leah G. McCloud, Mountain City; Deirdre L. McDonald, Watauga; Bethany S. McFadden, Butler; Savannah L. McGinnis, Elizabethton; Hunter S. McKinney, Elizabethton; Ashlynn K. Meadows, Elizabethton; Chris G. Merryweather, Elizabethton; Caden K. Miller, Elizabethton; Brock J. Morrell, Elizabethton; Britny L. Mosier, Elizabethton; Lukas H. Munns, Elizabethton; Madeline O’Quinn, Elizabethton; Sara J. Orr, Elizabethton; Zackary C. Parsons, Mountain City; Garrett L. Phillips, Elizabethton; Emily F. Phillips, Elizabethton; Amelia S. Pierce, Elizabethton; Anslie F. Pinkston, Elizabethton; Caroline Price, Elizabethton; Graham B. Reece, Mountain City; Hannah J. Reese, Elizabethton; Samantha M. Rodriguez, Elizabethton; Riley A. Rugle, Elizabethton; Jennifer D. Seal, Elizabethton; Gracie J. Shaw, Elizabethton; Jon K. Shell, Elizabethton; Hannah N. Shepherd, Elizabethton; Lacey A. Smith, Hampton; Brooklyn Starkey, Elizabethton; Sarah E. Stewart, Elizabethton; Mohammad Y. Sulaiman, Butler; Brandon L. Taluskie, Elizabethton; Gage M. Taylor, Elizabethton; Shaina H. Thompson, Elizabethton; Draven P. Townsend, Elizabethton; Bailey G. Townsend, Mountain City; Olivia Trusler, Elizabethton; Calliope G. Vargas, Watauga; Ashton M. Vest, Elizabethton; Hannah R. Vines, Elizabethton; Joshua D. Waldrop, Elizabethton; Chloe M. Watson, Elizabethton; Veronica S. Watson, Elizabethton; Jessie B. Whitehead, Elizabethton; Ivy K. Wickizer, Elizabethton; Matthew C. Wilkins, Elizabethton; William D. Willocks, Elizabethton; Abigail G. Woodward, Elizabethton; Kelsey M. Worley, Elizabethton; Madison L. Wright, Mountain City; and Grayson E. Young, Hampton.