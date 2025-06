Several local students make UT Dean’s List Published 3:04 pm Tuesday, June 10, 2025

Several Carter County students made the Dean’s List for the 2025 spring semester at the University of Tennessee, Knoxville.

To make the Dean’s List, undergraduate students must have completed at least 12 credit hours and have an overall term GPA of 3.5 to 4.0.

A grade point average of 3.9–4.0 earns summa cum laude honors; 3.7–3.89, magna cum laude; and 3.5–3.69, cum laude.

Local students making the spring Dean’s List included: Samuel Q. Bowers, Elizabethton, magna cum laude; Delaney H. Brummett, Elizabethton, cum laude; Amanda F. Chappell, Elizabethton, cum laude; John J. Caver, Elizabethton, magna cum laude; Margaret A. Cole, Elizabethton, summa cum laude; Susanna B. Digby, Elizabethton, summa cum laude; Heather M. Grinstaff, Elizabethton, summa cum laude; Rheagan T. Haynes, Elizabethton, cum laude; Eljah Hodge, Elizabethton, cum laude; Olivia G. Holly, Elizabethton, cum laude; Alyssa A. Holmes, Elizabethton, magna cum laude; Brilee R. Hurley, Elizabethton, magna cum laude; Charlotte A. Johnson, Elizabethton, magna cum laude; Emily G. Johnson, Elizabethton, magna cum laude; Jonah C. Julian, Roan Mountain, cum laude; Madalyn G. Kelley, Johnson City, summa cum laude; Dawson C. May, Elizabethton, summa cum laude; Hannah E. McInturff, Watauga, summa cum laude; Sarah N. Nidiffer, Elizabethton, summa cum laude; Elisha P. Riddell, Johnson City, summa cum laude; Ainsley A. Rolston, Butler, magna cum laude; Clara M. Smith, Johnson City, cum laude; Elijah A. Smith, Elizabethton, summa cum laude; Whitney E. Stricklin, Hampton, cum laude; Elizabeth K. Thomas, Elizabethton, summa cum laude; Bailee F. VanHuss, Elizabethton, summa cum laude; Richard B. VanHuss, Elizabethton, summa cum laude; and Rschael L. White, Elizabethton, summa cum laude.