Happy Valley Elementary School releases fourth nine weeks honor roll Published 8:58 am Friday, May 30, 2025

Happy Valley Elementary School has announced its honor roll for the fourth nine weeks grading period.

2nd Grade Perfect Attendance

Fernando Martinez, Haven Jones

3rd Grade Perfect Attendance

Bailey Salyers

3rd Grade Superior Honor Roll

Nolan Benson, Alyson Booker, Levi Buck, Addison Cable, Reid Caldwell, Jace Campbell, Adrian Carrillo, Kylie Cassaro, Rozlynn Counts, Casey Dooley, Khelben Frazier, Keon Glass, Elijah Hall, Jaxon Hollaway, Milanna McKinney, Jesse McQueen, Lily McQueen, Keaton Rader, Ayden Shockley, Emmalynn Taylor, Jackson Taylor, Jacob Taylor, Arizona Whitehead, Arizona Williams, Ashlyn Williams, Easton Young

3rd Grade First Honor Roll

Loren Archer, Spencer Birchfield, Mason Butler, Azariah Campbell, Carlee Denton, Carolina Fulwider, Harrison Greenway, Kinsley Hall, Levi Kodak, Fynnley Williams, Annabelle Witten

3rd Grade Second Honor Roll

Tyler Franklin, Ayden Gobble, Levi Hall, Cassidy Johnson, Bailey King, Aspen Naylor, Jaxon Norman, Landen South, Anna Thrasher, Zoey Townsend, Addyson Wards

Fourth Grade 1st Honor Roll

Makayla Linthicum, Oliver Kelly, Ava Mutter, Mia Mutter, Sophia Vest, Patel Naksh, Aubree Nelson, Avery Tinoco, Justin Smith, Kennedy Ramey, Liam May

Fourth Grade 2nd Honor Roll

Aurora Bishop, Easton Jaynes, Lucas Cooper, Freya Reinhold, Remington Scott, Kaydance Waiters, Emily Savage, Coraleigh Sammons, Raelynn Davis, Reagan Reppond, Isabella Shell, Raylan Clifton, Aidan Labay, Waylon Royse, Julieta Villanueva, Bella Rhymer, Isabella Rash, Brayden Price, Raedyn Murphy, Kamila Moore, Zoey Mitchell, Nevaeh Carter, Jayden Buck, Isabella Avila, Kennedy Ramey, Liam May, Cameron Willison, Chloe Wall, Noella Shields, Daniel Osborne, Daniel Bowling, Azie Bowling

Fourth Grade Perfect Attendance

Harley Ingram, Caroline McQueen, Kennedy Ramey, Kailynn Majorowicz

Fourth Grade Superior Honor Roll

Caroline Gessner, Sirus Hinkle, Mckynlee Peters, Avery McQuen, Caroline McQueen, Emily Taylor, Audrey Greenway, Greyson Dugger, Michelle Fagan, Harley Ingram, Hayley Schneider, Alaina Scott, Solomon Vander Galien, Eli Wingar, Raven Schneider, Kailynn Majorowicz, Cormac Bohannon