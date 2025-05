West Side Elementary releases fourth nine weeks honor roll Published 5:33 pm Wednesday, May 28, 2025

West Side Elementary School has announced its honor roll for the fourth nine weeks grading period.

Grade 2

All A’s: Eli Ayers, Sydnee Barnett, Kye Bates, Lucy Bush, Jackson Chambers, Zoey DeMoss, Paiyton Dykes, Kinsley English, Hannah Guider, Kenna Hawkins, Abel Hensley, Brooklyn Hixson, Norah Howell, Rue Jestrab, Tag Lassiter, Evie McDaniel, Jaxon Musser, Greer Norman, Macie Pearson, Yaron Perez-Chalo, Bracken Renfro, Vivian Roddy, Levi Shepherd, Emma Taylor, Sophie Turner, Kinsley Vines, Amara Walker, Hannah Williams, Jasmine Williams, Autumn Wilson, Sophia Wilson, Elliott Woodward, Scarlett Yarberry.

A’s and B’s: Meredith Carden, Nahla Chambers, Travis Cox, Alayha Fain, Nora Franklin, Easton Greene, Hadley Hopson, Elsie Little, Elizabeth Jack, Gabbie Kerr, Miles Mussard, Kinsley Odon, Cole Presnell, Orion Rucker, Maggie White, June Wild.

Grade 3

All A’s: Emily Altizer, Carson Bare, Eli Baker, Nathaniel Berkley, Presleigh Billings, Eli Blevins, Marti Cates, Luna Cotton, Kensley Darr, Katie Davis, Gavin Decker, Abel Diaz, Eric Freckleton, Asher Gass, Emmy Green, Kennedy Harrison, Landon Hughes, Colton Humphreys, Carter Husbands, Myah Leveau, Zeke Markland, Mia Mathis, Charlie McDaniel, Novalee Medina, Alli Mosley, Gabriel Norman, Sabie Poteete, Micah Shoemaker, Reed Snavely, Adam Steponavicius, Wesley Storie, Harper Taylor, Kathryn Taylor, Walter Townsend, Hendrix Turbyfill, Callaway Williams, Gatlin Wilson, Liam Wilson, Livinia Young.

A’s and B’s: Olivia Adams, Alaina Alexander, Zayden Bentley, Greyson Blevins, Carter Copeland, Paisley Cox, Cole Enfinger, Riley Forbes, Dawson Gardner, Kaylee Hubbard, Luke Hubbard, Shelby Ketchem, Luke Lambert, Hope Laney, Nico Mello, Brycen Mullins, Delilah Oliver, Bryan Reyes, Opal Smith, Samuel Suggs, Grayson Taylor, Eva Tester, Jack Walker, Gunnar Yeager.

Grade 4

All A’s: Sola Buncamper, Naomi Davenport, Libby Ensor, Ruby Garner, Jackson Harrison, Camden Leonard, Harper Leonard, Laurel McDaniel, Neyland Street, Ridge Williams.

A’s and B’s: Elizabeth Agan, Neil Ansari, James Caffrey, Collin Clemson, Kensi Cornett, Lydia Dugger, Jackson Franklin, Kaelie Frickel, Kylie Garland, Caleb Guider, Isaiah Holder, Kaleigh Jones, Lillie Leonard, Maxie Michaud, Adalynn Moore, Roanin Musser, Mark Perry, Maddux Price, Gwen Roberts, Annelise Shelton, Colt Slagle, Luke Slagle, Kennedy Sharp.

Grade 5

All A’s: Gemma Clarke, Coleman Clemson, Aurora Darr, Owen Dugger, Asher Dupill, Henley Enfinger, Wyatt Estep, Reece Emmert, Samuel Ferguson, Asher Greene, Peyton Gresham, Lillie Holly, Ace Lassiter, Addison Lyons, Leah Lyons, Kade Mello, Ava Monroe, Caroline Presnell, Mason Shell, Riley Shepard, Hannah Tester, Olivia Williams, Sophia Yarberry.

A’s and B’s: Connor Alexander, Reagan Cannon, Malina Carroll, Declan Cremins, Jude Davis, Jaxx Dyer, Colette Foster, Andrew Freckleton, Crosby Greenwell, Anibal Gutierrez, Eden Hensley, Amelia Hill, Lillie Holly, Robbie Holzer, Jordan Hughes, Annalise Jenkins, Izzy Johnson, Anna Lane, Aniston Lloyd, Brayden McNeal, Reazyn McNeil, Elias Norman, Karli Oliver, Adelle Poteete, Deacon Thompson, Derick Thompson, Ella Thompson, Elsa Yeager, Drayden Yoakley, Ashton Wildermuth.